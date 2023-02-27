МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Производство всех сегментов автомобилей в РФ в 2022 году упало на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 620 тысяч штук, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. Раскрыта причина неэффективного заполнения российского рынка авто из КНР

"В целом у нас объем производства по итогам 2022 года состарил порядка 620 тысяч автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2021 году", — сказал он, выступая в Совете Федераций на парламентских слушаниях, посвященных проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности.