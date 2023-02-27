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2023
https://1prime.ru/business/20230227/839920485.html
Производство автомобилей в России упало на 60 процентов в 2022 году
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Производство всех сегментов автомобилей в РФ в 2022 году упало на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 620 тысяч штук, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. "В... ПРАЙМ, 27.02.2023
авто, бизнес, новости, авто, производство, минпромторг
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Производство всех сегментов автомобилей в РФ в 2022 году упало на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 620 тысяч штук, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.
"В целом у нас объем производства по итогам 2022 года состарил порядка 620 тысяч автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2021 году", — сказал он, выступая в Совете Федераций на парламентских слушаниях, посвященных проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности.