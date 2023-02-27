МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Минпромторг разрабатывает новые меры поддержки спроса на российские автомобили, планирует представить два-три предложения, сообщил замглавы министерства Альберт Каримов. "Навезли на нашу голову": чем опасны пригнанные из-за рубежа авто

"На самом деле мы смотрим еще и другие дополнительные механизмы с точки зрения стимулирования спроса… Есть у нас еще два-три варианта, с предложениями выйдем по механизмам стимулирования спроса", — заявил он, выступая в Совете Федераций на парламентских слушаниях, посвященных проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности.

При этом, по словам Каримова, традиционные меры поддержки спроса на отечественные машины — льготное автокредитование и льготный лизинг — показывают высокую эффективность.