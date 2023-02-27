МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует повысить цены на модели Lada с 1 марта примерно на 2% в зависимости от модели, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах Совета Федерации. В Германии заявили о готовности к прекращению транзита нефти через "Дружбу"

"Что касается рекомендованных цен на нашу продукцию, по которым мы отпускаем продукцию дилерам, а их у "АвтоВАЗа" более 300 юрлиц, то здесь действительно мы цену не поднимали достаточно давно, с марта прошлого года на те модели, которые "АвтоВАЗом" производились, мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта. Не намного, в зависимости от автомобиля, но около 2%, это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 по март 2023 года", — сказал он, отвечая на вопрос о росте цен на Lada.

В конце декабря президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил агентству, что рост цен на автомобили Lada в 2023 году в РФ будет существенно меньше прогнозируемой инфляции. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам текущего года составит 5,5%. Министерство в апреле также планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил свой среднесрочный прогноз ранее в феврале, сохранил оценки показателя на уровне 5-7%.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

ВЫПУСК LADA VESTA

"АвтоВАЗ" планирует возобновить серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти 3 марта, продажи модели начнутся в апреле-мае, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

"Недавно, пару недель назад, состоялся предсерийный запуск конвейера. Конвейер сегодня работает, он выпускает модели Lada Vesta New Generation уже в рестайлинговом обличии. Мы планируем — как и говорили — что в самом начале марта, ориентировочно 3 числа, этот конвейер уже начнет работать для выпуска серийных автомобилей", — сказал Соколов, отвечая на вопрос о возобновлении производства Lada Vesta в кулуарах Совета Федерации.

"Мы начнем продажи во втором квартале: апрель-май. Наша дилерская сеть должна накопить эти автомобили. Несмотря на то, что они начнут сходить с конвейера, надо, чтобы у каждого дилера был определенный запас. Для этого требуется — это мировая практика — где-то два-три месяца", — добавил он.

По словам Соколова, цена Lada Vesta NG, произведенной в Тольятти, будет выше, чем модели Lada Vesta NG, презентованной и запущенной в производство на непродолжительное время на заводе в Ижевске год назад. "Да, мы уже живем в новом мире и новом масштабе", — сказал топ-менеджер, отвечая на соответствующий вопрос.