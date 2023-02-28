МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет пивоваренные компании AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken Россия) просит пересмотреть требования к ведению реестра производителей пива и пивных напитков, так как видит в них риски остановки заводов, говорится в обращении АПП к главе Росалкогольрегулирования (РАР) Игорю Алешину. Пивовары призвали пресечь выпуск пива по ускоренной технологии

Предложения по ведению реестра мощностей производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи содержатся в поправках к закону о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, уже прошедшем первое чтение в Госдуме.

"Положения законопроекта вызывают озабоченность участников АПП, поскольку могут повлечь за собой потенциальные риски остановки заводов на длительный срок, что является критичным для производства пива", — говорится в письме ассоциации (есть в распоряжении РИА Новости).

Так, одним из оснований для приостановки деятельности производителей пива в законопроекте предлагается считать несоответствие предоставленного организацией расчета производственной мощности порядку, который утвержден РАР. Однако, отмечают авторы письма, этот порядок "не вполне отвечает реалиям современного производства пива и нуждается в пересмотре".

В методике РАР для расчета мощности предполагается использовать минимально допустимый срок в 18 суток, но множество сортов пива имеют фактические сроки дображивания менее 18 суток, а "установленные порядком сроки технологических операций не учитывают специфики пивоваренного производства", указали в АПП.

"Так, например, в настоящее время на рынке востребовано пиво с экстрактивностью менее 8%, соответственно с невысоким содержанием спирта. При производстве данных сортов пива для достижения требуемых значений спирта, физколлоидной стабилизации пива требуется меньше, чем 18 дней", — говорится в обращении.

В связи с этим АПП предлагает снизить нижние значения по срокам дображивания, снова обсудить продолжительность технологических операций, а производителей исключать из реестра только в случае, если превышение мощностей связано с использованием неучтенного оборудования.