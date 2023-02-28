САМАРА, 28 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" объявил дополнительные рабочие субботы в марте на линиях Granta и Niva, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев. "АвтоВАЗ" исчерпал средства для льготного кредитования по бензиновым авто

С июня 2022 года сотрудники "АвтоВАЗа" работали на "четырехдневке" из-за дефицита электронных компонентов. С 15 августа работники автосборочного производства в Тольятти были переведены на "пятидневку". С 29 августа все предприятия и дочерние общества группы "АвтоВАЗ" перешли на режим полной пятидневной рабочей недели, на автосборочном комплексе в Тольятти была введена шестидневная рабочая неделя со скользящим выходным днем.

"Вышел приказ, согласно которому в марте планируется работа по субботам автосборочного комплекса на линиях Granta и Niva", — сказал Зайцев.

Он уточнил, что речь идет о дополнительных рабочих днях, которые будут оплачиваться по двойному тарифу.

Зайцев добавил, что в начале марта планируется запуск производства Lada Vesta NG, но загрузка линии будет зависеть от поставок автокомпонентов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.