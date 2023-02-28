МЕХИКО, 28 фев — ПРАЙМ. Автопроизводитель Tesla договорился с властями Мексики о строительстве своего нового предприятия в городе Монтеррей, штат Нуэво-Леон, сообщил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. СМИ: Tesla не будет производить аккумуляторы в ФРГ из-за политики США

"Да, они инвестируют в Мексику. Завод будет построен в Монтеррее, и они взяли на себя ряд обязательств, связанных с нехваткой воды", — сообщил политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.

По словам Лопеса Обрадора, нехватка водных ресурсов для населения была ключевым вопросом организации крупного автопроизводства в этом регионе, поэтому Tesla также инвестирует в постройку там акведука и в развитие действующей плотины Ла-Либертад.