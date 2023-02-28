МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan Motor отзывает более 800 тысяч автомобилей в США и Канаде из-за проблем со складывающимся ключом зажигания, следует из данных американского и канадского транспортных ведомств. В профсоюзе раскрыли режим работы "АвтоВАЗа" в марте

По данным Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA), в стране было отозвано 712 458 автомобилей, в то время как Канадское транспортное агентство сообщает об отзыве 96 900 машин. Таким образом, всего Nissan отозвала в странах 809 358 автомобилей.

Отзыву подверглись автомобили моделей Rogue выпуска 2014-2020 годов, а также Rogue Sport и Qashqai 2017-2022 годов.

Транспортные ведомства США и Канады указывают, что проблема заключается в складном ключе зажигания, который со временем может перестать фиксироваться в полностью выдвинутом положении. В таком случае при ударе по ключу может выключиться двигатель, что может стать причиной аварии.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.