МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. "Камаз" в 2023 году планирует увеличить производство грузовиков более чем до 50 тысяч штук с примерно 44 тысяч в прошлом году, говорится в сообщении автопроизводителя. Минпромторг разработает новые меры поддержки спроса на российские авто

"Камский автозавод намерен нарастить производство с более чем 44 тыс автомобилей в 2022 году до более чем 50 тыс в текущем году", — сообщили в компании.

Ранее в "Камазе" обнародовали более скромные планы по продажам, которые, как правило, соответствуют производству. Так, в конце декабря гендиректор "Камаза" Сергей Когогин сообщал, что согласно утвержденному бизнес-плану на 2023 год, автопроизводитель намерен продать в РФ и на экспортных рынках около 40 тысяч грузовиков, а с учетом федеральных заказов — 44 тысячи, что соответствует уровню 2022 года.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).