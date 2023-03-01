МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Каршеринг "Ситидрайв" запустил продажу автомобилей из собственного автопарка, выбрать их можно онлайн или в шоуруме в Москве, на продажу выставлены автомобили сервиса от одного года и старше, говорится в сообщении компании. "Камаз" планирует увеличить производство грузовиков в 2023 году

"Каршеринг-сервис "Ситидрайв" объявил старт продаж автомобилей из собственного парка. Доступные для покупки автомобили будут представлены в первом для "Ситидрайва" шоуруме. … На продажу выставлены автомобили "Ситидрайва" от 1 года и старше. Посмотреть авто можно лично, приехав в шоурум, и онлайн на специальном сайте или классифайдах (сервисы онлайн-объявлений — ред.). Предложение будет регулярно пополняться новыми моделями авто", — указывается в сообщении.

Шоурум находится в Москве. Отмечается, что все автомобили, выставленные на продажу, проходят специальную подготовку. Она включает в себя снятие специального оборудования для обеспечения работы каршеринга, расклейку фирменных элементов, химчистку, а также полное техническое обслуживание согласно требованиям завода-изготовителя в собственном автосервисе "Ситидрайва". Стоимость автомобилей в объявлениях на сайте и в салоне одинакова, и в среднем на 5-10% выгоднее, чем аналогичные предложения на рынке.

"Мы запускаем совершенно новое для себя направление и даем возможность всем желающим приобрести автомобиль на максимально выгодных условиях. "Ситидрайв" гарантирует "юридическую чистоту" и качественное техническое обслуживание каждого автомобиля", — отметил генеральный директор "Ситидрайва" Эдуард Мингажев, слова которого приводятся в сообщении.