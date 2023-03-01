МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российские автопроизводители получат отсрочку до 15 декабря по уплате утилизационного сбора за четвертый квартал 2022 года и за первый-третий кварталы 2023 года, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. "Ситидрайв" запустил продажу машин из собственного автопарка

"Отечественные предприятия автопрома, заключившие специальный инвестиционный контракт, смогут получить отсрочку по уплате утилизационного сбора за IV квартал 2022 года и за I-III кварталы 2023 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — отмечается в сообщении.

"Конечный срок уплаты утилизационного сбора перенесен на 15 декабря 2023 года", — добавили в кабмине.

В правительстве также пояснили, что отсрочка должна помочь автопроизводителям решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.

Все крупнейшие отечественные автопроизводители заключали с Минпромторгом РФ и местными властями специнвескотракт — "АвтоВАЗ", "Камаз", "Группа ГАЗ", "Соллерс", "Автотор", "Моторинвест" (бренд электромобилей Evolute) и "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" (бренд электрогрузовиков EVM).

Механизм специального инвестиционного контракта позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в проекты по созданию новых промышленных производств. Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов, напомнили в кабмине.