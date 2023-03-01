Правительство России даст автопроизводителям отсрочку по уплате утильсбора до 15 декабря
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российские автопроизводители получат отсрочку до 15 декабря по уплате утилизационного сбора за четвертый квартал 2022 года и за первый-третий кварталы 2023 года, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
"Отечественные предприятия автопрома, заключившие специальный инвестиционный контракт, смогут получить отсрочку по уплате утилизационного сбора за IV квартал 2022 года и за I-III кварталы 2023 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — отмечается в сообщении.
"Конечный срок уплаты утилизационного сбора перенесен на 15 декабря 2023 года", — добавили в кабмине.
В правительстве также пояснили, что отсрочка должна помочь автопроизводителям решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.
Все крупнейшие отечественные автопроизводители заключали с Минпромторгом РФ и местными властями специнвескотракт — "АвтоВАЗ", "Камаз", "Группа ГАЗ", "Соллерс", "Автотор", "Моторинвест" (бренд электромобилей Evolute) и "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" (бренд электрогрузовиков EVM).
Механизм специального инвестиционного контракта позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в проекты по созданию новых промышленных производств. Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов, напомнили в кабмине.
https://1prime.ru/business/20230301/839941072.html