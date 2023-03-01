МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Equinor приобрела доли в пяти нефтегазовых месторождениях в Северном море у компании Wellesley Petroleum AS, следует из пресс-релиза норвежской нефтегазовой группы. Покупка "Газпромом" доли в "Салым Петролеум Девелопмент" не завершена

"Компания Equinor подписала соглашение о приобретении у компании Wellesley Petroleum AS доли в пяти нефтегазовых месторождениях в районе (месторождений — ред.) Troll, Fram и Kvitebjørn в Северном море на норвежском континентальном шельфе (NCS)", — говорится в сообщении.

Соглашение даёт следующие дополнительные доли Equinor в нефтегазовых месторождениях: 18,8% в Grosbeak, 45% в Toppand, 40% в Atlantis и по 20% в Røver Nord и Røver Sør.

Компания уточняет, что хотя в районах Troll и Fram идёт уже зрелая разработка континентального шельфа, в последние годы он снова превратился в "горячую точку" геологоразведки, и Equinor открыла ряд месторождений в этом секторе моря, включая Swisher и уже упомянутые Toppand, Røver Nord и Røver Sør.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.