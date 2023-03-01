МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada в среднем на 2%, следует из обновленного прайс-листа на официальном сайте автопроизводителя. В профсоюзе раскрыли режим работы "АвтоВАЗа" в марте

Ценники на базовые комплектации Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus не изменились. Автомобили по-прежнему стоят 678 300 рублей, 1 121 900 рублей и 1 300 900 рублей соответственно.

При этом цена на базовые Lada Niva Travel выросла на 1,6% — до 1 014 900 рублей, Lada Niva Legend — на 2,6%, до 821 900 рублей.

Максимальные ценники на Lada Niva Travel и Lada Niva Legend выросли на 1,3% и 2,4% — до 1 236 900 рублей и 901 900 рублей соответственно.

Также, в частности, выросла стоимость максимальной комплектации Lada Granta лифтбек (+2,4%, до 855 900 рублей) и седан (+2,5%, до 835 900 рублей), а также максимальных комплектаций версий Cross и Active drive на — 2,3% и 2,5%, до 891 900 рублей и 930 900 рублей соответственно.

Повышение цен на модели Lada было анонсировано президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым в конце февраля. Он отмечал, что рост цен не превысит годовой инфляции (март 2023 к марту 2022 года). Соколов уточнял, что это первое повышение ценников с марта прошлого года.