МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Автоконцерн Volkswagen пока не принял окончательного решения о продаже своего завода в Калуге, однако такой вариант по-прежнему рассматривается, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "АвтоВАЗ" повысил цены на несколько моделей Lada

Ранее в среду издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что основным претендентом на покупку завода Volkswagen в России стал автодилер "Авилон", финальное согласование сделки запланировано на 3 марта.

"Мы постоянно следим за ситуацией и рассматриваем различные сценарии дальнейшего развития событий. Один из вариантов — продажа активов "Фольксваген Груп Рус" третьей стороне. Однако решение по этому поводу пока не принято", — заявили в Volkswagen, отвечая на вопрос о продаже актива, не раскрыв подробностей.

Volkswagen приостановил производство в России c марта 2022 года. Автомобили автоконцерна собирались на заводе компании в Калуге (Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid), а также на производственной площадке "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде (Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia и Skoda Karoq).