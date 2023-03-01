"Укравтопром": рынок новых легковых машин сократился в феврале 2023 года почти вдвое
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Рынок новых легковых автомобилей на Украине в феврале сократился вдвое по сравнению с февралем 2022 года, однако спрос на машины премиального класса растет, сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
"В феврале рынок новых легковых автомобилей обвалился, однако спрос на премиальные бренды растет. По сравнению с февралем 2022 года рынок новых легковых автомобилей уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата текущего года – на 8%", — говорится в сообщении ассоциации в телеграм-канале.
Сообщается, что лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota — 351 регистрация (на 50% меньше, чем в прошлом). Второй по количеству полученных номеров была марка Volkswagen – 255 автомобилей (меньше на 9%). Тройку лидеров закрывает BMW с показателем — 221 авто (февральские продажи выросли на 65%).
По данным ассоциации, четвертый результат продемонстрировали сразу две марки — Mercedes-Benz и Hyundai, по 211 автомобилей в каждой, при этом если корейская марка потеряла от прошлогоднего показателя 38%, то Mercedes-Benz увеличил продажи на 17%. Пятерку лидеров замыкает Renault – 201 автомобилей, спрос снизился на 69%.
Всего на протяжении февраля на Украине было реализовано чуть более 2,7 тысяч новых легковых авто. Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster (зарегистрировано 174 авто). Всего с начала года украинский автопарк пополнили 5,7 тысячи новых легковых автомобилей, что на 47% меньше чем за аналогичный период 2022 года, уточнили в ассоциации.
https://1prime.ru/business/20230301/839944092.html