МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Рынок новых легковых автомобилей на Украине в феврале сократился вдвое по сравнению с февралем 2022 года, однако спрос на машины премиального класса растет, сообщает профильная ассоциация "Укравтопром". Объем проблемных кредитов на Украине увеличился за январь

"В феврале рынок новых легковых автомобилей обвалился, однако спрос на премиальные бренды растет. По сравнению с февралем 2022 года рынок новых легковых автомобилей уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата текущего года – на 8%", — говорится в сообщении ассоциации в телеграм-канале.

Сообщается, что лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota — 351 регистрация (на 50% меньше, чем в прошлом). Второй по количеству полученных номеров была марка Volkswagen – 255 автомобилей (меньше на 9%). Тройку лидеров закрывает BMW с показателем — 221 авто (февральские продажи выросли на 65%).

По данным ассоциации, четвертый результат продемонстрировали сразу две марки — Mercedes-Benz и Hyundai, по 211 автомобилей в каждой, при этом если корейская марка потеряла от прошлогоднего показателя 38%, то Mercedes-Benz увеличил продажи на 17%. Пятерку лидеров замыкает Renault – 201 автомобилей, спрос снизился на 69%.

Всего на протяжении февраля на Украине было реализовано чуть более 2,7 тысяч новых легковых авто. Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster (зарегистрировано 174 авто). Всего с начала года украинский автопарк пополнили 5,7 тысячи новых легковых автомобилей, что на 47% меньше чем за аналогичный период 2022 года, уточнили в ассоциации.