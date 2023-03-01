МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. "Тойота Мотор", официальный представитель изготовителя Toyota на российском рынке, отзывает 22712 автомобилей Toyota Avensis, реализованных с апреля 2003 года по май 2007 года, из-за проблем с подушками безопасности, говорится в сообщении Росстандарта. Мониторинг цен на российскую экспортную нефть будут проводить ежемесячно

"Отзыву подлежат 22712 автомобилей Toyota Avensis, реализованных с апреля 2003 года по май 2007 года с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: на некоторых автомобилях Toyota Avensis, оборудованных водительскими подушками безопасности, существует вероятность уменьшения плотности вещества пиропатрона с течением времени… При такой ситуации возможна деградация вещества пиропатрона", — говорится в сообщении.

"Срабатывание подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля, что в свою очередь, может повлечь серьезные травмы водителя и пассажиров автомобиля", — добавляется там.

Уточняется, что на всех автомобилях будут заменены газогенераторы водительской подушки безопасности.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.