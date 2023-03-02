МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco закрыла сделку по приобретению американской Valvoline, занимающейся производством и распространением автомобильных смазочных материалов и химии, за 2,65 миллиарда долларов, следует из релиза Aramco.
"Нефтяная компания Саудовской Аравии (Aramco) завершила приобретение глобального бизнеса по производству продуктов Valvoline Inc. (Valvoline Global Operations) за 2,65 миллиарда долларов через одну из своих дочерних компаний, находящихся в полной собственности", — говорится в сообщении.
О сделке было объявлено 1 августа прошлого года.
Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.