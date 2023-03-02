МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco закрыла сделку по приобретению американской Valvoline, занимающейся производством и распространением автомобильных смазочных материалов и химии, за 2,65 миллиарда долларов, следует из релиза Aramco. СМИ: Saudi Aramco ищет варианты инвестиций в иностранные СПГ-проекты

"Нефтяная компания Саудовской Аравии (Aramco) завершила приобретение глобального бизнеса по производству продуктов Valvoline Inc. (Valvoline Global Operations) за 2,65 миллиарда долларов через одну из своих дочерних компаний, находящихся в полной собственности", — говорится в сообщении.

О сделке было объявлено 1 августа прошлого года.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.