МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в России в феврале выросли на 4,7% к аналогичному месяцу прошлого года и на 34,2% к январю текущего — до 23,4 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании. Водителей предупредили о строгом наказании за скрытые номера

"По итогам февраля 2023 года официальными дилерами Lada в РФ было реализовано 23 437 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что на 34,2% выше, чем в январе 2023 года, и на 4,7% превышает показатели февраля 2022 года, когда на российском рынке было представлено 6 моделей Lada", — сообщили в "АвтоВАЗе".

В компании уточнили, что главным драйвером продаж бренда в феврале стала Granta: продано 16 257 автомобилей — на 161,4% больше, чем в феврале прошлого года. Также положительную динамику показало семейство Lada Niva: продано 2774 автомобиля Niva Legend (+83,5% к февралю 2022 года) и 3858 машин Niva Travel (+64,7%).

"Я благодарен всей команде "АвтоВАЗа" и нашим партнерам-дилерам за высокий результат продаж февраля, который во многом был достигнут благодаря действовавшим госпрограммам поддержки спроса. Мы надеемся на их скорейшее возобновление для сохранения динамики восстановления российского автомобильного рынка", — отметил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В мае прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.