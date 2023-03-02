МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Объем венчурных инвестиций в 2022 году в Москве сократился в три раза, но все равно превысил допандемийный уровень, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства инноваций Москвы. В Москве призвали расширить возможности заключения офсетных контрактов

"По данным исследования Агентства инноваций Москвы, в 2022 году венчурный рынок в Москве превысил допандемийный уровень. Инвесторы заключили 119 сделок с московскими компаниями общим объемом 658 миллионов долларов. Это в три раза меньше, чем в прошлом году — спад инвестиций произошел и на российском, и на мировом рынке", — рассказали в пресс-службе.

В Агентстве инноваций отметили, что на Москву стабильно приходится больше половины венчурного рынка страны как по объему, так и по количеству инвестиций. В 2022 году за столицей также традиционно следуют Санкт-Петербург — 11%, Татарстан и Краснодарский край — по 3%.

"В 2022 году 67% общего количества столичных сделок пришлось на pre-seed и seed инвестиции. Инвестиции чаще привлекали IT-компании с B2B-продуктами, при этом выросла доля "новичков" на VC-рынке. В 2022 году успеха у инвесторов добились менее опытные стартапы — 70% из них привлекли свои первые инвестиции, а у большинства основателей нет предыдущего предпринимательского опыта и опыта работы на зарубежных рынках. Сами компании, привлекающие инвестиции, становятся моложе: средний возраст компаний снизился с 5 лет в 2021 году до 3,5 лет в 2022 году", — отметили в пресс-службе. Власти Москвы планируют увеличить количество электрозарядных станций

В ведомстве уточнили, что большинство инвесторов продолжает вкладываться в стартапы, несмотря на сокращение объема инвестиций. Доля инвесторов, полностью прекративших венчурную активность, снизилась с 37% в октябре 2022 года до 21% в феврале 2023 года. Кроме того, в 2022 году компании чаще, чем годом ранее, привлекали инвестиции на доработку текущего продукта, что может быть связано с необходимостью быстро искать новые возможности в новой экономической реальности.

"В прошлом году московские стартапы стали чаще смотреть на другие регионы России как потенциальные рынки для расширения бизнеса. Доля тех, кто планирует потратить инвестиции на внутреннюю экспансию, за год выросла в 2 раза", — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что здравоохранение осталось в топе отраслей по объему инвестиций. Инвесторов привлекают разработка лекарств, медицинских изделий и устройств, сервисы превентивной заботы о здоровье, а также технологии искусственного интеллекта и больших данных.