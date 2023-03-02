МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 6 апреля рассмотрение апелляционной жалобы "Роснефти" на решение нижестоящего суда, отказавшего ей в иске к "Транснефти" о взыскании убытков из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" в 2019 году, следует из информации в картотеке арбитражных дел. СМИ: Берлин намерен упростить продажу доли "Роснефти" в НПЗ в Шведте

Причины отложения не сообщаются. Рассмотрение апелляции истца в четверг, как ранее и слушания дела в первой инстанции, проходило в закрытом режиме. Решение суда по делу не опубликовано.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин 2 декабря прошлого года сообщил РИА Новости, что "суд полностью принял решение в пользу "Транснефти", и "Роснефти" в иске отказано". На следующий день информация об отказе в иске появилась и в карточке дела.

"Роснефть" просила взыскать с "Транснефти" около 3,4 миллиарда рублей, около 120,9 миллиона долларов, более 73,9 миллиона польских злотых, около 48 тысяч евро и около 6 тысяч фунтов стерлингов, что в общей сумме по курсу ЦБ на момент подачи иска в мае составляло около 11,9 миллиарда рублей. "Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти в направлении Польши

В 2019 году в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивала "Транснефть". Она сообщала, что к апрелю 2022 года урегулировала последствия инцидента со всеми сторонами, которые были в этом заинтересованы, общая сумма выплат превысила 170 миллионов долларов.

В "Транснефти" говорили, что после ЧП был установлен специальный внесудебный порядок возмещения потерь грузоотправителям, но "Роснефть" не предоставила документов, необходимых для урегулирования последствий инцидента в рамках внесудебного или общего претензионно-искового порядка.

Между тем "Транснефть" в августе сама предъявила иск к "Роснефти", в котором требует взыскать с ответчика чуть более 2 миллиардов рублей. Демин, комментируя обращение в суд, сообщал тогда РИА Новости, что иск связан с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти "в части оплаты оказанных компанией услуг".

Оба дела суд решил рассматривать в закрытом режиме. Стороны заявили в суде, что открытое обсуждение этих вопросов в условиях санкций может повлечь ущерб для компаний и государства.