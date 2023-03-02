МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Продажи городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е" в российских регионах официально начнутся 3 марта, говорится в сообщении производителя. "Яндекс Карты" ввели функцию оплаты парковки в Москве

"3 марта — старт продаж автомобилей "Москвич" во всех городах России, где представлены дилеры компании", — сообщает автозавод "Москвич".

Ранее продажи уже начались в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь новые модели будут доступны во всех анонсированных 23 городах. В их числе также Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа и Челябинск.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что приобрести "Москвич" с пятницы можно будет у всех официальных дилеров.

"Уже открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России. В ближайшее время все они будут оформлены в узнаваемом бренде "Москвича", — сообщил он.

По словам мэра столицы, сотрудники дилерской сети проходят обучение. Их задача — обеспечить высокий уровень сервиса. Особое внимание уделяется работе с электромобилями, так как для многих это новый опыт.

"В 2022 году с конвейера сошли первые 600 машин, из них 200 с электродвигателем. В этом планируется выпустить 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч электромобилей. Через год удвоим объёмы выпуска", — дополняется в сообщении.