МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" в прошлом году выросла по МСФО на 37% по сравнению с показателем годом ранее и составила 11,8 миллиарда рублей, сообщает компания. Средний размер автокредита в России снизился в январе на 5,6 процента

Лизинговый портфель "Европлана" на 31 декабря вырос до 164,2 миллиарда рублей, прибавив 14% за год. Чистый процентный доход вырос на 26% по сравнению с результатами 2021 года, до 13,8 миллиарда рублей, а операционный доход — на 34,7%, до 23,8 миллиарда.

Компания передала бизнесу в России более 37 тысяч транспортных средств на сумму около 161 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба. "Число клиентов компании в 2022 году превысило 133 тысяч, а число лизинговых сделок – 529 тысяч", — рассказали в "Европлане".

Кроме того, добавили в компании, в прошедшем году в рамках программам льготного лизинга Минпромторга РФ "Европлан" увеличил сумму переданных клиентам субсидий до 7,1 миллиарда рублей.

Созданная в 1999 году автолизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц. Инвестиционный холдинг SFI (ранее "Сафмар Финансовые инвестиции") — ее единственный акционер.