МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале упали на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 56 тысяч штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Продажи "Москвича" в российских регионах стартуют 3 марта

"В феврале 2023 года в России реализовано 56 148 новых легковых машин, что на 43,4% меньше, чем за тот же месяц прошлого года", — сообщили эксперты, уточнив, что статистика подготовлена на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств.

Лидером российского рынка остается отечественная марка Lada, доля которой в последний зимний месяц превысила 38% (год назад было вдвое меньше – 19,15%). По данным "Автостата", в феврале было продано 21 558 новых легковых автомобилей бренда. Второе место и лидерство среди иномарок завоевал китайский бренд Chery (6 833 штуки). В топ-5 также попали Haval (5 039 штук), Geely (3 257 штук) и Kia (3 170 штук).