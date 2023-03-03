ТОЛЬЯТТИ, 3 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. В компании рассчитывают начать продажи модели в мае. Продажи "Москвича" в российских регионах стартуют 3 марта

"АвтоВАЗ" быстро восстанавливается после ухода зарубежных партнеров и взял курс на ускоренное импортозамещение своей компонентной базы. Только за прошлый год были найдены отечественные поставщики на 200 с лишним комплектующих и материалов", — отметил в ходе церемонии вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"АвтоВАЗ" рассчитывает, что Lada Vesta нового поколения поступит в салоны более 300 дилерских центров в мае 2023 года, после накопления необходимого запаса готовых автомобилей", — уточнили в пресс-службе завода.

Цену на автомобиль в компании пока не объявили, однако президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов уточнял, что стоимость Lada Vesta NG, произведенной в Тольятти, будет выше, чем модели Lada Vesta NG, презентованной и запущенной в производство на непродолжительное время на заводе в Ижевске год назад. Это связано с новыми экономическими реалиями, в частности, подорожанием услуг логистики, пояснял Соколов.

Ранее Lada Vesta производилась на заводе "АвтоВАЗа" в Ижевске, в том числе 22 февраля 2022 года на нем был налажен выпуск обновленной Lada Vesta. Спустя короткое время производство было остановлено, и уже летом компания объявила о переносе производства модели на основную площадку в Тольятти. "АвтоВАЗ" объяснил это решение намерением значительно увеличить объемы производства Vesta.