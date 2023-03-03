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"АвтоВАЗ" запустит производство обновленной Lada Granta в 2024 году
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"АвтоВАЗ" планирует начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В конце следующего года... ПРАЙМ, 03.03.2023
авто, бизнес, новости, lada granta, автоваз, денис мантуров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТОЛЬЯТТИ, 3 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В конце следующего года планируется выпуск обновленной Granta", — сказал он в ходе церемонии по возобновлению производства Lada Vesta NG на заводе компании в Тольятти.
В прошлом году в "АвтоВАЗе" уже заявляли о планах начать выпуск модели нового семейства сегмента B в конце 2024 года. Подробности о новинке не раскрывались.