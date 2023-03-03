ТОЛЬЯТТИ, 3 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "АвтоВАЗ" возобновил серийное производство Lada Vesta NG

"В конце следующего года планируется выпуск обновленной Granta", — сказал он в ходе церемонии по возобновлению производства Lada Vesta NG на заводе компании в Тольятти.

В прошлом году в "АвтоВАЗе" уже заявляли о планах начать выпуск модели нового семейства сегмента B в конце 2024 года. Подробности о новинке не раскрывались.