МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Tesla в феврале продала 74 402 электромобиля, произведенных в Китае. Об этом в пятницу сообщила Китайская ассоциация производителей легковых автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA). "АвтоВАЗ" запустит производство обновленной Lada Granta в 2024 году

Показатель вырос на 12,6% по сравнению с январем, когда американский производитель поставил 66 051 электромобиль Model 3 и Model Y, выпущенный в Китае. По сравнению с февралем прошлого года показатель подскочил на 31,65%.

Для сравнения, BYD в феврале продала 191 664 электромобиля и гибрида, согласно данным CPCA.