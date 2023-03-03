МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Европейский союз отложил голосование по законопроекту о запрете продаж авто с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года на неопределенное время, заявил в пятницу пресс-секретарь комитета заместителей постоянных представителей правительств государств-членов при ЕС Дэниэл Холмберг. "АвтоВАЗ" запустит производство обновленной Lada Granta в 2024 году

"Комитет заместителей постоянных представителей правительств государств-членов при Европейском Союзе (Coreper I) решил перенести решение о целевом показателе автомобильных выбросов на 2035 год с 7 марта на более позднее заседание Совета. Coreper I вернется к этому вопросу в надлежащее время", — написал он в Twitter.

Законопроект, в частности, предусматривает, что новые пассажирские автомобили в Евросоюзе не должны будут производить выбросов CO2 с 2035 года, что фактически означает запрет на использование двигателей внутреннего сгорания.

Как сообщает телеканал Euronews, подобное решение могло быть вызвано несогласием некоторых стран-членов ЕС с запретом. Свои сомнения в отношении документа высказывали Германия, Италия, Польша и Болгария, напоминает канал.

На прошлой неделе министр транспорта Германии заявил, что его страна не поддержит предложенный ЕС запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. По его словам, он хотел бы получить гарантии, что для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые работают на синтетическом топливе, будет сделано исключение. Италия также разделяет цели декарбонизации, как ранее заявило министерство окружающей среды и энергетической безопасности страны, выбор в пользу электромобилей не должен становиться единственным способом достижения нулевого уровня выбросов, а успех этого вида транспорта во многом будет зависеть от его доступности.

ЕП принял законопроект, согласно которому новые пассажирские автомобили в Евросоюзе не должны будут производить выбросов CO2 с 2035 года. Этот законопроект теперь должен принять и Совет ЕС. Ранее отмечалось что, это по сути означат вывод с рынка ЕС новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом — с нулевыми чистым уровнем выбросов, к середине века. Это потребует, в частности, перестройки систем получения и потребления энергии, а также значительных инвестиций.