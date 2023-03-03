МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг "М.Видео-Эльдорадо" до уровня "A(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. Румыния впервые возглавила рейтинг импортеров украинского зерна

"Кредитный рейтинг ПАО "М.Видео" обусловлен сильной рыночной позицией, высокой оценкой бизнес-профиля… а также высокой узнаваемостью брендов "М.Видео" и "Эльдорадо". Понижение кредитного рейтинга связано с ростом долговой нагрузки и снижением показателей покрытия процентных и фиксированных платежей. В 2022 году на фоне санкций компания была вынуждена оперативно перестраивать процессы закупки и доставки товаров, а также дополнительно финансировать оборотный капитал, необходимый для закупки товаров за рубежом", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что на сегодняшний день Группа является лидером на российском розничном рынке потребительской электроники и бытовой техники. В 2022 году на фоне санкций и приостановки поставок продукции крупнейших производителей бытовой техники и электроники еомпании необходимо было оперативно перестроить и адаптировать бизнес-модель к новым условиям, указывается там же.

В релизе указывается, что в 2022 году общий финансовый долг компании увеличился из-за необходимости дополнительно финансировать оборотный капитал, при этом на конец 2022 года она располагала существенным запасом денежных средств. По оценкам агентства, в 2022 году отношение общего долга к FFO (средствам от операционной деятельности) до чистых процентных платежей и отношение скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей превысят 6,0х.

Снижение показателей покрытия обусловлено ростом общего объема долга и из-за наблюдавшегося повышения процентных ставок в первом полугодии 2022 года. В 2023 году, как полагает АКРА, показатели долговой нагрузки и покрытия компании улучшатся.

АКРА уточняет, что к понижению рейтинга могут привести в том числе рост средневзвешенного отношения скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей выше 6,0х и ухудшение доступа к внешним источникам ликвидности.