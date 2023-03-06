Продажи новых легковушек в России снизились на 62,1 процента
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И LCV В РФ В ФЕВРАЛЕ УПАЛИ НА 62,1%, ДО 41,9 ТЫС — АЕБ
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https://1prime.ru/business/20230306/839986821.html
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И LCV В РФ В ФЕВРАЛЕ УПАЛИ НА 62,1%, ДО 41,9 ТЫС — АЕБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20230306/839986821.html
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