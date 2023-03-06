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2023-03-06T15:04:00+03:00

2023

https://1prime.ru/business/20230306/839986821.html

Продажи новых легковушек в России снизились на 62,1 процента

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ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И LCV В РФ В ФЕВРАЛЕ УПАЛИ НА 62,1%, ДО 41,9 ТЫС — АЕБ Новость дополняется ПРАЙМ, 06.03.2023

авто, бизнес, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60