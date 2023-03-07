МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг японского автопроизводителя Nissan Motor до "ВВ+" с "BBB-", прогноз стабильный, сообщает агентство. Fitch подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне "BB-"

"Теперь мы ожидаем, что доходы компании останутся слабее, чем мы предполагали ранее, учитывая перспективу еще одного сложного года в 2023 году. Поэтому мы понизили рейтинг автопроизводителя и его дочерних компаний", — поясняет агентство.

S&P ожидает, что влияние глобальных сбоев в цепочке поставок ключевых автомобильных компонентов, вероятно, сохранится и в 2023 году.

"Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что доходы компании будут продолжать повышаться умеренными темпами и что она будет поддерживать финансовую дисциплину и здоровую чистую денежную позицию в своем автомобильном сегменте", — также сообщает агентство.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.