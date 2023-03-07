МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российское правительство увеличит долю льготных кредитов для возведения отелей категории "три звезды" и "четыре звезды". Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин. Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России

Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

Как уточняется, мера должна быть реализована при продлении программы льготного кредитования, которая реализуется на основе постановления правительства от 2021 года.

Кроме того, кабмину предстоит выбрать территории, на которых программа будет реализовываться в приоритетном порядке.

Поручение должно быть исполнено до 1 июня текущего года. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.