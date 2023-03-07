МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegas Limited ("дочка" ExxonMobil, США) прекратил работу в проекте из-за антироссийских санкций Запада, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами судебного разбирательства. Новак призвал дополнительно изыскать ресурсную базу под СПГ-проекты

"Как следует из писем Exxon Neftegas Limited, имеющихся в материалах дела, рассмотренных судом в Южно-Сахалинске, компания остановила все работы из-за введения санкций США, Великобританией и Евросоюза в отношении Российского Федерации", — сказал собеседник агентства.

В то же время, уточнил он, суд не смог признать эти причины объективными, так как подобные ограничения были приняты в нарушение статьи 41-го устава ООН. Кроме того, другие члены консорциума (Индия, Япония) отказались выполнять требования санкций и высказали готовность продолжить участие в проекте.

"Поэтому доводы Exxon Neftegas Limited о наличии обстоятельств форс-мажора являются необоснованными и противоречивыми. О чем и указал суд", — добавил источник.

Ранее сообщалось, что теперь уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil, США) владел его долей в 30%. В марте 2022 года компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. Также участниками "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). СМИ сообщили о готовности "Новатэка" купить долю Shell в "Сахалине — 2"

Президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы правительство создало нового российского оператора СРП-проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены. Кабмин РФ постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В феврале в пресс-службе судебной системы Сахалинской области сообщили РИА Новости, что Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Exxon Neftegas Limited, бывшему оператору проекта "Сахалин-1", о взыскании задолженности по налогам и пеням почти на 15,5 миллиарда рублей.

Согласно информации по делу, истцами выступили Генеральная прокуратура РФ и министерство финансов Сахалинской области, ответчиком — Exxon Neftegas Limited. Третьими лицами были назначены областное правительство и региональное управление ФНС. Кроме того, управление ФСПП по Сахалинской области по решению суда арестовало активы Exxon Neftegas Limited.