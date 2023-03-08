МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Перспективы удовлетворения требований польской Orlen к "Татнефти" и "Транснефти" из-за прекращения с конца февраля поставок нефти сомнительны, такое мнение РИА Новости высказал руководитель направления "Правовое развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Максим Башкатов. ОПЕК: падение инвестиций в нефтедобычу угрожает энергобезопасности

Orlen намерена потребовать от российской стороны компенсаций из-за непоставки нефти, сообщил в эфире частной радиостанции глава компании Даниель Обайтек. Какие-либо подробности, в том числе сумму компенсаций, он не привел.

Польский концерн получал нефть по контрактам с "Роснефтью" и "Татнефтью". Первый действовал до конца января, по нему компания покупала 300 тысяч тонн нефти в месяц. Второй действует до декабря 2024 года, по нему Orlen покупал 200 тысяч тонн в месяц — около 10% поставляемой в страну нефти.

"Транснефть" 27 февраля сообщила, что остановила транспортировку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу, так как маршрутные поручения на конец месяца не были оформлены и оплачены и поставки в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго.

"На данный момент перспективы удовлетворения требования к "Татнефти" и "Транснефти" выглядят сомнительными", – отмечает Башкатов.

СПОРЫ ПО "ДРУЖБЕ"

Возможность удовлетворения требований Orlen к "Транснефти" вызывает сомнения, поскольку она выполняет функции транспортной компании, обеспечивая прокачку нефти по нефтепроводу, говорит собеседник агентства. Отсутствие маршрутных поручений и исключение поставок в Польшу из экспортного графика, по словам аналитика, служит весомым доводом в защиту от потенциальных претензий со стороны польской компании. В Германии заявили о готовности к прекращению транзита нефти через "Дружбу"

"В то же время перспективы рассмотрения спора между Orlen и "Татнефтью" будут в первую очередь зависеть от условий договора и применимого права", — полагает Башкатов.

"Татнефть", как предполагает аналитик, могла прекратить исполнять обязательства по поставкам нефти из-за отсутствия оплаты со стороны Варшавы, и тогда её действия "выглядят правомерно". "Как правило, в таком случае законодательство большинства стран допускает возможность приостановить исполнение встречного обязательства", – размышляет он.

Башкатов не исключает, что в суде будет исследоваться вопрос о наличии обстоятельств непреодолимой силы, невозможности исполнения и существенного изменения обстоятельств, которые также могут послужить весомым аргументом в защиту "Татнефти".

СУД ДА ДЕЛО

Назвать сумму требований и размер компенсаций "не представляется возможным": они зависят от условий договора, который остаётся конфиденциальным, говорит аналитик из ЦСР. Вероятно, Orlen предъявит требования о взыскании неустойки, предусмотренной соглашением, и убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре с "Татнефтью", и текущей ценой, предполагает он. Суд отложил рассмотрение жалобы "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти"

Башкатов также отмечает, что одним из достоинств арбитража по сравнению с ординарным судебным разбирательством в государственных судах является оперативность разрешения споров. Как правило, говорит он, регламенты арбитражных учреждений устанавливают непродолжительные сроки рассмотрения спора, обычно составляющие около шести месяцев. Однако, предупреждает собеседник агентства, в зависимости от сложности дела и занятости арбитров срок может быть продлен.

"Возможность перехода спора из политической в экономическую плоскость будет зависеть от третейского суда и состава арбитров, рассматривающих спор", – продолжает эксперт. Авторитетные арбитражные учреждения – к ним относятся, например, ТПС или LCIA – стараются исключать политическую ангажированность, обеспечивая беспристрастное рассмотрение дела, говорит он.

Пока перспективы удовлетворения требований Orlen к российским компаниям сомнительны, резюмирует Башкатов. "Однако наличие иных обстоятельств может кардинально изменить ситуацию в пользу польской компании. Наконец, нельзя исключать вариант заключения между сторонами мирового соглашения", – заключает аналитик.