БЕРЛИН, 8 мар — ПРАЙМ. Германский производитель шин и автомобильной электроники Continental AG планирует закрыть свой российский бизнес, заявил в среду генеральный директор компании Николай Сетцер. Шольц раскрыл, как экономика Германии пережила отказ от российского газа

"Мы продолжаем стремиться к контролируемому уходу с российского рынка", — заявил он. Слова Сетцера цитируются в пресс-релизе на сайте компании.

По словам Сетцера, 2022 год бросил компании в связи с конфликтом на Украине много вызовов, так как сильно выросли цены на сырье, энергию и логистику. Главной причиной, по которой Continental AG намеревается покинуть РФ, также являются события на Украине, добавил он.