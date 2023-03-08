МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) начало расследование в отношении автомобилей Tesla Model Y после получения двух жалоб на то, что рулевые колеса могут отвалиться во время движения, следует из документа регулятора. Tesla снизила цены на свои самые дорогие модели в США

"Управлению по расследованию дефектов известно о двух отчетах о полном отсоединении рулевого колеса от рулевой колонки во время вождения автомобилей Tesla Model Y 2023 модельного года. Оба автомобиля были доставлены владельцам без болта крепления рулевого колеса к рулевой колонке", — говорится в документе.

"Начато расследование для оценки масштабов, частоты и производственных процессов, связанных с этой проблемой", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о таком риске для более чем 120 тысячах электромобилей модели Y.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.