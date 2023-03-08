МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) начало расследование в отношении автомобилей Tesla Model Y после получения двух жалоб на то, что рулевые колеса могут отвалиться во время движения, следует из документа регулятора.

Автомобильный салон Moscow Tesla Club

Tesla снизила цены на свои самые дорогие модели в США

"Управлению по расследованию дефектов известно о двух отчетах о полном отсоединении рулевого колеса от рулевой колонки во время вождения автомобилей Tesla Model Y 2023 модельного года. Оба автомобиля были доставлены владельцам без болта крепления рулевого колеса к рулевой колонке", — говорится в документе.

"Начато расследование для оценки масштабов, частоты и производственных процессов, связанных с этой проблемой", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о таком риске для более чем 120 тысячах электромобилей модели Y.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.