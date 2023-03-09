МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Lada и четыре популярные в России китайские марки в феврале суммарно составили почти 70% от общего объема выдачи в лизинг новых легковых автомобилей "Газпромбанк Автолизингом", сообщили РИА Новости в компании. Мишустин поддержал льготный лизинг автотранспорта для нужд пищепрома

"В феврале 2023 года Lada и четыре самых популярных в России китайских марки — Haval, Chery, Geely и Exeed суммарно составили почти 68% от общего объема продаж новых легковых автомобилей в компании "Газпромбанк Автолизинг", — рассказали в компании. При этом по итогам 2022 года доля этих брендов в портфеле компании составляла около 49%.

"Данные показывают общий тренд: юридические лица и ИП выбирают преимущественно только эти 5 марок, так как они являются более доступными по цене и наличию у дилеров", — говорят в компании.

Кроме того, Lada в январе и феврале 2023 года заняла первое место в пятерке самых популярных марок легковых автомобилей для бизнеса, как и в 2022 году. "Доля бренда в портфеле лизинговой компании в прошлом году составила 18,5%, в январе этого года — 17,1%, а в феврале — 23,4%", — привели данные в компании.

В этом году китайские бренды окончательно вытеснили из топ-5 последнюю импортную марку — рейтинг покинул корейский бренд Kia. В первые два месяца текущего года спрос на китайские бренды почти равномерно рассредоточился между четырьмя лидерами. В феврале места в топ-5 распределились следующим образом: Haval (12,1%), Chery (11,9%), Geely (11,8%), Exeed (8,5%). В компании отмечают, что новичок списка — премиальный бренд Exeed — за второе полугодие значительно нарастил свою долю на рынке и вплотную приблизился к лидерам.