СТАМБУЛ, 10 мар — ПРАЙМ. Турецкие власти выдали компании Tesla лицензию на установку первых зарядных станций для электромобилей, передает телеканал NTV.
"119 дочерних компаний Tesla получили лицензию Регулятора энергетического рынка (EPDK) на установку зарядных станций для электромобилей", — сообщил канал.
В январе министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк рассказал о проявляемом Tesla интересе к турецкому рынку. Он напомнил, что сотрудничество страны с компаниями Илона Маска также касается ракет SpaceX, поскольку Турция одной из первых запускала свои спутники в космос с их помощью.
Ряд турецких поставщиков уже сотрудничают Tesla в производстве электромобилей.