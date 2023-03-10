СТАМБУЛ, 10 мар — ПРАЙМ. Турецкие власти выдали компании Tesla лицензию на установку первых зарядных станций для электромобилей, передает телеканал NTV. США начали расследование в отношении электромобилей Tesla

"119 дочерних компаний Tesla получили лицензию Регулятора энергетического рынка (EPDK) на установку зарядных станций для электромобилей", — сообщил канал.

В январе министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк рассказал о проявляемом Tesla интересе к турецкому рынку. Он напомнил, что сотрудничество страны с компаниями Илона Маска также касается ракет SpaceX, поскольку Турция одной из первых запускала свои спутники в космос с их помощью.

Ряд турецких поставщиков уже сотрудничают Tesla в производстве электромобилей.