ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар — ПРАЙМ. Минпромторг по-прежнему ожидает в текущем году рост продаж автомобилей в России по сравнению с 2022 годом, следует из слов замминистра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова. ВТБ оценил рост российского рынка автотранспорта

В декабре прошлого года аналогичный прогноз министерства озвучивал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"С учётом прогнозов, текущей ситуации и внешнего санкционного давления, и даже с учётом того, что I квартал прошлого года предприятия работали на полную мощность, по итогам этого года мы ожидаем, что увеличим показатели прошлого", — сказал Каримов журналистам в пятницу в Челябинске.

Он уточнил, что автомобильная отрасль – одна из пострадавших в плане объёмов из-за вызовов, которые возникли в экономике в целом. Также он отметил, что рынок в 2022 году составил порядка 1 миллиона 50 тысяч с учетом впервые ввезенных в РФ б/у автомобилей.

Как сообщал в декабре Мантуров, продажи автомобилей в России в 2022 году, по предварительным данным, сократились на 50% по сравнению с 2021 годом — до 800 тысяч единиц.