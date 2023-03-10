МИНСК, 10 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нефтеперерабатывающая, калийная, табачная отрасли республики больше всего пострадали от западных санкций, и поставил задачу восстанавливать объемы производства, искать альтернативные рынки сбыта. В ExxonMobil считают поиск альтернатив российскому газу сложной задачей

"Нефтепереработка, калийная, табачная отрасли пострадали от санкций гораздо больше, чем другие… А потому цель восстанавливать объемы производства и искать альтернативные рынки для этой востребованной в мире продукции остается актуальной и на 2023 год", — приводит слова Лукашенко в пятницу госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

"А в целом по промышленному сектору задачи (на 2023 год – ред.) такие: все несанкционные отрасли должны добавить по 4-5% в производстве и выйти на максимальный уровень загрузки мощностей", — поручил Лукашенко.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.