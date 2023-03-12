МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Саудовская государственная нефтяная компания Aramco по итогам 2022 года получила рекордную чистую прибыль на уровне 161,1 миллиарда долларов, что на 46,5% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании. Премьер Израиля назвал условие для транзита саудовской нефти в Европу

"Нефтяная компания Саудовской Аравии… сегодня объявила о своих финансовых результатах за 2022 год, сообщив о рекордной чистой прибыли в размере 161,1 миллиарда долларов — самой высокой годовой прибыли в качестве зарегистрированной на бирже компании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что результат связан с более высокими ценами на нефть, ростом объемов продаж и улучшением маржи в нефтеперерабатывающем секторе.

Свободный денежный поток (FCF) Aramco достиг рекордных 148,5 миллиарда долларов, что на 38% выше уровня 2021 года. Компания также объявила о дивидендах за четвертый квартал в размере 19,5 миллиарда долларов, которые должны быть выплачены в первом квартале 2023 года. Это на 4% больше, чем дивиденды в третьем квартале. Аналитик объяснил, зачем США хотят утвердить правила игры с нефтетрейдерами

Капитальные затраты Aramco в 2022 году выросли на 18%, составив 37,6 миллиарда долларов. В 2023 году этот показатель ожидается в диапазоне 45-55 миллиардов долларов, включая внешние инвестиции. Капвложения будут увеличиваться примерно до середины десятилетия, прогнозирует компания.

Среднесуточная добыча углеводородов Aramco в 2022 году составила 13,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 11,5 миллиона баррелей в сутки жидких углеводородов.