АНКАРА, 13 мар — ПРАЙМ. Первый серийный электромобиль турецкого производства TOGG появится в продаже на днях, ожидается, что его cтартовая цена составит 1 миллион лир (около 53 тысяч долларов), пишет в понедельник газета Yeni Şafak. Водителям объяснили, как правильно подготовить автомобиль к весне

В октябре состоялась официальная церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG. Модель будет выпускаться в двух версиях — седан и внедорожник. Создатели утверждают, что на зарядку аккумуляторной батареи любой из машин уйдет не более 30 минут, что позволит проехать до 500 километров. Цена автомобиля пока не разглашалась, говорилось лишь, что она будет зависеть от ситуации на рынке.

"Турецкий автомобиль TOGG вошел в последний поворот. Проект, в рамках которого на этой неделе начнется процесс предварительного заказа с объявлением его цены, превратит еще одну мечту в реальность. Начиная с конца марта 20 тысяч автомобилей будут поставляться своим владельцам постепенно до конца 2023 года, согласно очередности", — пишет издание.

"Поклонников C-SUV Togg, стартовые комплектации которого оцениваются гражданами в 1 миллион лир, с каждым днем становится все больше", — также пишет газета.

Уточняется также, что C-SUV Togg с двигателем мощностью 200 лошадиных сил будет продаваться "по доступной цене" из-за ограничения потолка в 1,6 миллиона лир (около 85 тысяч долларов).

Ранее эта же газета также сообщала, что президент Азербайджана Ильхам Алиев стал первым зарубежным лидером, заказавшим электромобиль турецкого производства.