МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Volkswagen сегодня сообщила, что в ближайшие пять лет инвестирует 180 млрд евро в такие области, как производство аккумуляторных элементов, внедрение цифровых технологий в Китае и расширение своего присутствия в Северной Америке. Известный инвестор предрек вторжение "фальшивых денег" в экономику США

Более двух третей нового пятилетнего инвестиционного бюджета направлено на цифровизацию и развитие электромобилей, тогда как в предыдущем пятилетнем плане на эти цели отводилось 56%. Из общей суммы 15 млрд евро зарезервировано для закупок сырья и работы заводов по производству аккумуляторов.

По словам автопроизводителя, инвестиции в технологии двигателей внутреннего сгорания достигнут пика в 2025 году, а затем будут снижаться. Компания стремится к тому, чтобы к 2030 году 50% ее мировых продаж приходилось на полностью электрические автомобили.

Ранее в этом месяце акции Volkswagen подскочили в цене благодаря оптимистичному прогнозу на предстоящий год, несмотря на сохраняющиеся проблемы с цепочкой поставок. Компания рассчитывает на рост выручки на 10%-15% благодаря увеличению поставок на 14%.

Маржа прибыли составила 8,1%, что соответствует верхней границе прогноза на 2022 год, а продажи и прибыль превысили уровень 2021 года, несмотря на то, что из-за сбоев в поставках чистый денежный поток оказался намного ниже целевого уровня.

В понедельник Volkswagen объявила, что выбрала для строительства нового завода по производству аккумуляторных батарей Канаду. Это будет ее первое подобное предприятие за пределами Европы, производство на нем начнется в 2027 году. По словам члена совета директоров Томаса Шмаля, компания не спешит принимать решение о месте расположения своего следующего европейского завода, желая сначала узнать, какие стимулы предложит Европа.