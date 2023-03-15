МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Россияне начали скупать автомобили премиальных марок в феврале 2023 года, сообщили "Известия" со ссылкой на "Открытие Авто". Водителям объяснили, как правильно подготовить автомобиль к весне

По результатам исследования, объемы продаж дорогостоящих машин подскочили в несколько раз по сравнению с январем. Лидером по динамике роста реализации стал Mercedes-Benz — всего было продано 500 транспортных средств (плюс 28,2 процента). Второе место у BMW (23,2 процента), а замыкала тройку рекордсменов марка Tesla (20,5 процента).

Если говорить о трех лучших производителях по количеству продаж, а не динамике роста, то первую строчку занял Leхus. Россияне купили 266 машин этой компании. Затем идут Audi и Porsche — 206 и 132 авто, соответственно. Также в список попали Genesis (129 единиц), Land Rover (126), Cadillac (57) и Volvo (30).

"Известия" отметили, что поставки и продажи премиальных автомобилей в Россию удалось обеспечить благодаря усилиям дилеров, которые воспользовались каналами параллельного импорта.

Всего в феврале 2023 года было продано 2110 автомобилей премиальных марок.