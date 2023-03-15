МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Автодилеры прогнозируют рост продаж легковых и легких коммерческих машин в РФ в 2023 году на 14% — до 785 тысяч штук, сообщил журналистам вице-президент профильной ассоциации РОАД, председатель совета директоров ГК "БН-Моторс" Алексей Подщеколдин. Россияне начали активно скупать премиальные автомобили

Согласно представленной им презентации, в 2023 году в России будет продано 785 тысяч автомобилей, из которых 440 тысяч – отечественных марок, 250 тысяч — китайских, остальные – машины ушедших автобрендов, ввезенные по параллельному импорту.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам 2022 года в стране было продано 687 370 легковых машин и LCV. Как отмечал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в этом году ожидается рост авторынка. Конкретные цифры он не уточнял.