МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ прогнозирует рост продаж автомобилей всех сегментов в стране в 2023 году не менее чем на 30%, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Дилеры предрекли рост российского авторынка на 14 процентов в 2023 году

"По автопрому — это гадание на кофейной гуще, когда это начало года. Могу сказать, что оно будет, естественно, больше, чем в прошлом году. По понятным причинам, потому что мы наращиваем объем производства при сохранении импорта. Поэтому прогнозы можно будет давать чуть позже… Но это будет процентов на 30 точно больше, чем прошлый год", — сказал он в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос о перспективах авторынка в текущем году.

Цены на авторынке РФ в целом стабилизировались, параллельный импорт иномарок не будет существенно влиять на них, добавил Мантуров.

"Стабилизировались логистические маршруты, стабилизировался организационно-производственный процесс, поставки комплектующих, производство комплектующих. И более прогнозируемая ситуация с курсами валют. Поэтому я не думаю, что это (параллельный импорт — ред.) будет существенно как-то влиять на флуктуацию цен. У нас сегодня более-менее по автомобильному рынку цены выровнялись", — сказал вице-премьер.

"Как можно снижать цену при том, что сохраняется и мировая, и внутренняя инфляция? Как минимум на уровень проминфляции цены будут всегда двигаться вперед. Вопрос — насколько", — добавил он, отвечая на уточняющий вопрос, могут ли снизиться цены на автомобили зарубежных брендов, которые были на этой неделе добавлены в список параллельного импорта.

В него вошли 12 зарубежных автобрендов: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino.