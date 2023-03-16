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2023
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"Москвич" запустит производство нового кроссовера и седана до конца года
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Автомобильный завод "Москвич" планирует до конца 2023 года начать выпуск двух новых моделей: кроссовера и седана, сообщил журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин. "До... ПРАЙМ, 16.03.2023
авто, бизнес, новости, москвич, авто, производство
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" планирует до конца 2023 года начать выпуск двух новых моделей: кроссовера и седана, сообщил журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.
"До конца года появятся еще две новые модели: будет седан и кроссовер", — сказал он, отвечая на вопрос о новинках "Москвича".
"Камаз" — технологический партер "Москвича", в декабре Когогин отмечал, что предприятие может войти в легковой дивизион "Камаза".
Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы.