МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" планирует до конца 2023 года начать выпуск двух новых моделей: кроссовера и седана, сообщил журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин. Продажи "Москвича" в российских регионах стартуют 3 марта

"До конца года появятся еще две новые модели: будет седан и кроссовер", — сказал он, отвечая на вопрос о новинках "Москвича".

"Камаз" — технологический партер "Москвича", в декабре Когогин отмечал, что предприятие может войти в легковой дивизион "Камаза".

Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы.