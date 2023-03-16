ПРАГА, 16 мар — ПРАЙМ. Компания Skoda Auto потеряла в прошлом году из-за прекращения производственной деятельности в России почти 700 миллионов евро, сообщила в четверг ее пресс-служба. СМИ: финские компании остались в убытке от антироссийских санкций

"Потери компании Skoda Auto в 2022 году из-за прекращения после 24 февраля производственной деятельности в России составили почти 700 миллионов евро. Операционная прибыль фирмы в прошлом году упала на 42% и составила 628 миллионов евро", — говорится в сообщении.

Ранее концерн Skoda Auto приостановил всю свою деятельность на территории РФ, включая производство на двух своих заводах и экспорт машин в Россию.

Skoda Auto производила в России автомобили на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. В 2021 году Россия была вторым по величине рынком фирмы, на который было поставлено 90,4 тысячи машин. В прошлом году этот показатель составил 18,3 тысячи машин.

Самым крупным рынком для компании в 2022 году была Германия, куда было поставлено 134,3 тысячи машин, что на 1,8% меньше по сравнению с 2021 годом. Самым растущим рынком был индийский, где продажи выросли на 128% — до 51,9 тысячи автомобилей. Продажи в странах Западной Европы в 2022 году снизились на 7,8%, составив 377 тысяч машин. В свою очередь, в Китае продажи упали на 37% и составили 44,6 тысяч автомобилей.

Самой продаваемой моделью в прошлом году оставалась Octavia, несмотря на 30%-ное снижение — до 141,1 тысячи машин. За ней следуют модели Kamiq (96,3 тысячи) и Kodiaq (94,5 тысячи).