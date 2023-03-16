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Путин оценил ситуацию с российским автопромом
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Президент Владимир Путин заявил о необходимости подумать над сохранением качества и конкурентоспособности российского автопрома. "Мы должны все вместе подумать, как сохранить... ПРАЙМ, 16.03.2023
авто, бизнес, новости, владимир путин, россия, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин заявил о необходимости подумать над сохранением качества и конкурентоспособности российского автопрома.
"Мы должны все вместе подумать, как сохранить качество, чтобы не было монополии. У нас не одно такое предприятие, как КАМАЗ, и другие есть", — сказал он, выступая на съезде РСПП.
Глава государства добавил, что необходимо поддерживать конкуренцию в данной отрасли.