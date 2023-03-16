МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин заявил о необходимости подумать над сохранением качества и конкурентоспособности российского автопрома. "АвтоВАЗ" раскрыл планы по продаже Lada в 2023 году

"Мы должны все вместе подумать, как сохранить качество, чтобы не было монополии. У нас не одно такое предприятие, как КАМАЗ, и другие есть", — сказал он, выступая на съезде РСПП.

Глава государства добавил, что необходимо поддерживать конкуренцию в данной отрасли.