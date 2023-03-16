МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует продать в 2023 году не менее 370 тысяч автомобилей Lada, при этом производственный план в 400 тысяч машин сохраняется, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Москвич" запустит производство нового кроссовера и седана до конца года

"По продажам план меньше (производственного — ред). Потому что часть из них будет находиться в стоке у дилеров и на самом заводе. Сколько сможем — столько и продадим. Хотелось бы не меньше 370 тысяч автомобилей продать", — сказал он в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос о плане по продажам Lada на 2023 год.

Топ-менеджер также уточнил, что производственный план в 400 тысяч машин на 2023 год сохраняется.

Согласно официальным данным "АвтоВАЗа", в марте2022 года было продано 12,3 тысячи машин. Таким образом, рост продаж составит почти 71%.

"По продажам 21 тысяча автомобилей, производство больше — 27,6 тысяч", — сказал глава компании.

АвтоВАЗ" ведет переговоры с Ираном по поставкам автомобилей Lada, также продолжаются обсуждения импорта иранской продукции в РФ, добавил Соколов.

"В начале апреля у меня плановая встреча с чрезвычайный послом", — сказал он.