Савеловский суд Москвы арестовал активы блогеров Чеклиных на 311 миллионов рублей
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы арестовал денежные средства и имущество на сумму в 311 миллионов рублей блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга, эта сумма является установленным ущербом по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлениями Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП Чекалина А.А. на сумму 311 043 030 миллионов рублей, ИП Чекалиной В.В. на аналогичную сумму", — рассказал собеседник агентства.
В суде не прояснили, наложена ли обеспечительная мера на фактические денежные средства или на имущество, принадлежащее указанным лицам как индивидуальным предпринимателям.
Против супругов Чекалиных возбуждены два уголовных дела — о неуплате налогов на указанную сумму и об отмывании примерно половины из них. По данным следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, около десяти миллионов подписчиков в Instagram*.
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