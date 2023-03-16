МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы арестовал денежные средства и имущество на сумму в 311 миллионов рублей блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга, эта сумма является установленным ущербом по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. На блогершу Лерчека и ее мужа завели дело об отмывании 130 миллионов рублей

"Постановлениями Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП Чекалина А.А. на сумму 311 043 030 миллионов рублей, ИП Чекалиной В.В. на аналогичную сумму", — рассказал собеседник агентства.

В суде не прояснили, наложена ли обеспечительная мера на фактические денежные средства или на имущество, принадлежащее указанным лицам как индивидуальным предпринимателям.

Против супругов Чекалиных возбуждены два уголовных дела — о неуплате налогов на указанную сумму и об отмывании примерно половины из них. По данным следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.

У Чекалиной, известной под ником Лерчек, около десяти миллионов подписчиков в Instagram*.

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