МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Группа "Интеррос" рассматривает "Тинькофф" как долгосрочную инвестицию, вопрос продажи акций не стоит, заявил владелец "Интерроса" Владимир Потанин журналистам в кулуарах РСПП. Потанин прокомментировал разовый платеж в бюджет

"Тинькофф банк" у нас, во-первых, инвестиция долгосрочная, во-вторых мы на банк как таковой смотрим даже не как на банк, а как на финтековскую компанию с очень высокой перспективой… Ну зачем же нам продавать, если мы надолго вошли", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли на повестке вопрос продажи доли в "Тинькофф".

Он отметил, что "Интеррос" с большим уважением относится к команде, которая создала "Тинькофф банк" и сейчас руководит им. Группа при этом является хотя и крупным, но в каком-то смысле "пассивным" акционером. "Наша задача была не войти и устанавливать какие-то новые правила, а войти как инвесторы. Потому что мы верим в то, что эта команда делает, и какие перспективы есть у этого банка", — объяснил Потанин.

"Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group).

В феврале ряд российских банков, в том числе и "Тинькофф банк", попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. В "Тинькофф" при этом сообщили, что анализируют решение Еврокомиссии, также они подготовились к санкциям ЕС — они не влияют на обслуживание клиентов. "Тинькофф инвестиции" заявили, что переведут активы клиентов в новую неподсанкционную компанию, при этом привычные сервисы будут доступны в полном объеме. Также из магазина приложений AppStore пропали приложения экосистемы "Тинькофф".